27日の日経平均株価は前週末比1212.67円（2.46％）高の5万512.32円と続伸し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は1415、値下がりは166、変わらずは30と、値上がり銘柄の割合は80％を超えた。 日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ で、日経平均を321.22円押し上げ。次いでアドテスト が300.34円、ファストリ が103.44円、フジクラ が48.15円、東エレク が35.35円と続いた。 マイナス寄与度は30.3円の押し下げ