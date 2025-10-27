ENHYPENが、10月24〜26日に韓国・ソウル松坡区オリンピック公園KSPO DOMEでワールドツアーアンコール公演＜ENHYPEN WORLD TOUR ‘WALK THE LINE’ : FINAL’＞を盛況のうちに終えた。 所属レーベルのBELIFT LABによると、3日間で約3万人の観客が視野制限席まで埋め尽くし、日本、アメリカ、タイ、イギリスなど90カ国・地域のファンがオンラインライブストリーミングで見守った。◆ENHYPEN 画像本ライブは、ワールドツアーを通じて