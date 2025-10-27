周南市によりますと27日、本州唯一のナベヅルの越冬地・周南市の八代盆地に今シーズンの第1陣となる2羽のナベヅルが飛来しているのが確認されました。2羽とも成鳥で、現在、監視所前の水田に降りているということです。 初飛来は去年より４日はやく、八代盆地には昨シーズンはあわせて13羽のナベヅルが飛来していました。 周南市では飛来当初のツルは、非常に警戒心が強いので観察には細心の注意を払うよう呼び