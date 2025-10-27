バンダイは、「ガシャポン」シリーズより「仮面ライダー マスクブリスターチャームコレクション」を2025年10月 第5週より発売する。全6種で価格は400円。2025年10月 第5週発売「仮面ライダー マスクブリスターチャームコレクション」(全6種・400円)「仮面ライダー マスクブリスターチャームコレクション」は、仮面ライダーシリーズ初のブリスターチャーム仕様のアイテム。細部まで拘ったマスクの他に、裏面には各ライダーの情報を