週明け２７日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前週末比１２１２円６７銭（２・４６％）高の５万５１２円３２銭だった。２営業日連続で値上がりし、史上初の５万円台をつけた。前週末の米株式市場では、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測の高まりから、主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場は、東証プライム銘柄の９割近くが値上がりし、ほぼ全面高の展開となった。