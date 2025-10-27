阪神は２７日、岩貞祐太投手が左肩の打撲と診断されたと発表した。岩貞は２６日の日本シリーズ第２戦・ソフトバンク戦（ペイペイ）で、２番手として登板。三回、２死一、二塁の場面で、柳町の放った痛烈なライナーが左肩付近に直撃。そのまま負傷交代となっていた。