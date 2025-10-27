週明けの東京株式市場で、日経平均株価が史上初めて5万円を超えました。平均株価は、取引開始直後に、歴史的節目を突破し上げ幅が1200円を超えました。相場を押し上げたのは、米中協議の進展です。中国によるレアアース関連の輸出規制強化が延期され、トランプ大統領が課すとしていた中国への100％の追加関税も回避される見通しとなり、警戒感が一気に薄まりました。高市政権の政策に期待する「高市トレード」やAI需要の拡大が追い