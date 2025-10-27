クマのイラスト27日午前8時45分ごろ、新潟県上越市大島区棚岡の山林で、測量作業をしていた20代の男性2人がクマに襲われてけがをした。市によると、1人は足首をかまれ、もう1人は腕をたたかれたが、いずれも軽傷。クマは体長約1メートルの子グマで、2人を襲った後、立ち去ったという。