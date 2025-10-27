【モデルプレス＝2025/10/27】フリーアナウンサーの森香澄が10月26日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。【写真】30歳フリーアナ「色っぽい」無防備なキャミ姿◆森香澄、美肩ライン輝くキャミ姿披露森は「もうすぐ10月が終わって、あっという間に2025年が終わるんだろうなあ」とつづり、アンニュイな表情の横顔ショットを投稿。白のキャミソールを着用し、素脚と美しい肩のラインを無防備に披露