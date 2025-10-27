フランスで2024年年間興行収入ランキングNo.1を記録した映画『サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行』より、場面写真8点が解禁され、ムビチケ発売が決定した。【写真】泥棒親子が障がいのある若者たちのサマーキャンプに逃げこむ！『サムシング・エクストラ！』場面写真ギャラリー本作は、公開初日の動員数で『最強のふたり』を大きく上回りフランス映画史上歴代2位となり、驚異の記録を次々と打ち立て、