路面電車として日本最長！「チンチン電車」の俗称でも知られる路面電車は、昭和期の都市交通を支えた存在でした。一般的なイメージは、車道上の線路を走り、信号や車の流れに合わせて停車する姿でしょう。最盛期に比べてその数は減少しましたが、近年は宇都宮ライトレールのような次世代型LRTの登場で再び注目を集めています。【動画を見る】地下鉄にもなる「長い路面電車」全長66mの列車が道路上を進む様子路面電車は道路上を、