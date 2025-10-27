Ｄaiichi-TV（静岡第一テレビ）で平日夕方6時15分から放送中の夕方情報バラエティー「まるごと」のゴールデンでの特別番組放送が決定。タイトルは 「まるごとSP 完全密着！久保ちゃん北海道ツアー」。通常よりも放送時間を大幅に拡大し、３１日に1時間45分の超拡大スペシャルとしてお届けする。番組では、先日実施されたツアー企画「久保ひとみと行く！北海道2泊3日」に完全密着。発売すれば即完売となる伝説の“久保ちゃんツ