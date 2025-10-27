米動画配信サービス大手Netflixは27日、イトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパンとコラボしたポップコーンなどの菓子や食料品計26点を11月15日から数量限定で販売すると発表した。各商品にはNetflixの動画再生画面がデザインされており、自宅で動画を見ながら食事を楽しめるラインナップとなっている。【写真】思わず押したくなる！Netflixの再生画面がデザインされたブラック豚骨まぜそば3社のコラボは初めてで、豚骨まぜ