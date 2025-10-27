トランプ米大統領がまた北朝鮮の核を認めるような発言をした。トランプ大統領は24日（現地時間）、アジア訪問に向かう機内で「北朝鮮は一種のニュークリアパワー（Nuclear Power、核兵器を保有する国）と考える」と述べた。「北朝鮮が自国をニュークリアパワーと認めてこそ対話に応じるというが、これに開かれた立場か」という記者の質問に対する返答だった。トランプ大統領は「金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長と『個人的に