韓国映画「殺人の告白」やドラマ「黄金の私の人生」などで知られる俳優のパク・シフ（48）が、10年ぶりにスクリーンに戻ってくることが明らかになったと17日、現地メディアの日刊スポーツなどが報じた。記事によると復帰作は、音楽映画「神の楽団」（監督：キム・ヒョンヒョプ）で、12月に公開が決定したという。 【写真】映画「神の楽団」ポスターがスゴすぎる！ 本作は、北朝鮮で外貨稼ぎを目的に結成さ