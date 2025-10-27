【新華社ウルムチ10月27日】中国新疆ウイグル自治区電力取引センターはこのほど、年初から今月23日までの同自治区のグリーン（環境配慮型）電力消費量が205億キロワット時を超え、前年通年の消費量を58％上回ったと発表した。グリーン電力の年間消費量が200億キロワット時を超えるのは初めて。国家電網傘下で新疆ウイグル自治区の送配電を担う国網新疆電力は、8月末時点の新エネルギー発電設備容量が1億2900万キロワットに達し