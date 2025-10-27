気象庁は南海トラフ地震の震源域と想定される高知県沖から日向灘付近で地震を観測するシステムの活用を15日正午から始めた。この地域の緊急地震速報は「最大20秒」早くなる。この新たな地震観測システムについて、テレビ朝日社会部の山内陽平記者に聞いた。【映像】大規模地震を体験緊急地震速報はどのように発表されているのか？━━そもそも緊急地震速報はどのように発表されているのか？「地震がおきると、『地震波』と呼ばれ