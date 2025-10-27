モデルの山田優（41）が26日、Instagramを更新。美脚を見せた、ハーフパンツ姿の私服を公開した。【映像】「豪邸」と話題の山田優の自宅広々とした自宅のキッチンで玉子焼きを作っている動画や、らっきょうを剥いている姿、バスルームなど、自宅での様子をInstagramに投稿している山田。「これがおうちのキッチン…ステキすぎます」「ホテルみたいなおうち、憧れます」など、多くのコメントが寄せられ話題になっていた。ハーフ