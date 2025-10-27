日本テレビは２６日、都内の同局で定例社長会見を行った。同局系のバラエティー番組「月曜から夜ふかし」で特集される株主優待生活が人気の桐谷広人さんが１４日に自身のＸで「夜ふかしに出て、他のバラエティは出演禁止になりました（いろいろ出ると視聴率が落ちるとのことで）」と投稿したことを受け、岡部智洋取締役執行委員は「（他番組出演は）都度検討させていただいておりますので、いろいろなケース・バイ・ケースで対応