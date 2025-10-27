トランプ米大統領は27日、高市早苗首相が故安倍晋三首相と関係が親密だったとした上で「これは良いことだ。日米両国にとって有益だ」と述べ、28日に予定する日米首脳会談に期待感を示した。大統領専用機内で記者団に語った。