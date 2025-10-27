とちぎテレビ バスケットボールＢ１、東地区２位の宇都宮ブレックスは２５日、２６日とホームで西地区４位の滋賀と対戦し、１勝１敗でした。 ２５日のゲームでは、ブレックスは前半、相手の厳しいディフェンスをものともせず得点を積み重ね３９対３４。第３クォーターはＤ．Ｊ・ニュービルが大活躍し、このクォーターだけで１１得点を挙げて６３対５６とリードを広