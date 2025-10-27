日本航空（JAL）は、イギリスの高級トラベルケースブランド「グローブ・トロッター」とのコラボレーション商品を「JALとっておきの逸品」でマイル交換商品として提供する。「ラゲッジタグ」（26,000マイル）を10月27日から、「パスポートスリーブ」（42,000マイル）を11月から、それぞれ発売する。「ラッゲジタグ」は、ナチュラル、レッド、ネイビーの3色展開。サイズは横7センチ×縦11.5センチ。「パスポートスリーブ」はアイボリ