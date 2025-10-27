LINEヤフーは、旅行予約サイト「Yahoo!トラベル（ヤフートラベル）」の航空券と宿泊がセットとなったダイナミックパッケージで「早期割セール」を10月22日正午から11月7日正午まで開催している。2名1室利用の1名あたり料金一例はいずれも東京/羽田発で、札幌2日間（JRタワーホテル日航札幌泊）が54,100円から、福岡2日間（ホテルオークラ福岡泊）が44,300円から、沖縄2日間（ホテルリソルトリニティ那覇泊）が34,200円からなど。こ