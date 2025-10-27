現地10月26日に開催されたブンデスリーガ第８節で、佐野海舟と川粼颯太が所属する16位のマインツが、３位のシュツットガルトと敵地で対戦。41分にナディーム・アミリがPKで先制点を奪うも、45＋４分に同点弾、79分に逆転弾を浴び、１−２でリーグ戦４連敗を喫した。佐野はこの試合もフル出場し、今季リーグ戦フルタイム出場を継続。新戦力の川粼は３節で途中出場してブンデスリーガデビューを果たして以来、リーグ