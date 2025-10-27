■維新の遠藤国対委員長が首相補佐官に自民党の高市早苗総裁が、憲政史上初の女性首相に就任した。10月21日召集の臨時国会で第104代首相に指名され、高市内閣が発足した。硝子の天井を破った高揚感もあって、世論の支持は高いが、衆参両院で少数与党という厳しい環境に変わりはない。閣外協力する日本維新の会との衆院議員定数削減など連立合意事項の実現も容易ではない。写真提供＝共同通信社参院本会議での所信表明演説へ向かう