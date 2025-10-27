スズキは２７日、四輪駆動車「ジムニー」シリーズで初めてとなる５ドアの新型車「ジムニーノマド」の受注を、来年１月３０日に再開すると発表した。受け付け方法は後日、公表する。今年１月の発表後に約５万台の注文が殺到し、５日後には受け付けを停止していた。ノマドは、これまでのジムニーよりも後部座席や荷室の空間を広げ、ファミリー層などの需要が想定以上に膨らんだとみられる。インドで生産し、日本に逆輸入してい