中日は27日、津田啓史選手、土生翔太投手、山浅龍之介選手と来季の契約を結ばないと発表した。津田は23年ドラフト2位で中日に入団し、2年間で一軍出場は今季の5試合のみ。ファームでは今季89試合に出場して、打率.229、1本塁打、23打点だった。