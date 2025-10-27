第4戦の先発が見込まれ、MLB史上初となる二刀流でのワールドシリーズ出場を予定している大谷翔平選手が、“未来の二刀流選手”にエールを送りました。大谷選手の会見に先立って行われたタイラー・グラスノー投手の会見では、「大谷選手のような投打二刀流は増えると思うか」という質問が。それに対し、グラスノー投手は「いや、誰にもまねはできないと思う。今でも大学では二刀流の選手はいる。ただ、このレベルでそれをやるのは」