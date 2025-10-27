27日午前、岩手・一関市の住宅の敷地で男性の遺体が見つかり、警察はクマに襲われたとみて調べています。午前10時半過ぎ、岩手・一関市の無職・佐藤富雄さんの住宅の敷地内で男性1人の遺体が見つかりました。遺体は「佐藤さんと連絡が取れない」との親族からの通報を受けて、現場に出向いた警察官が発見したもので、爪痕やかまれた傷があり、付近では連日、クマの目撃が相次いでいたことから、クマに襲われたとみられています。ま