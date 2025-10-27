日本テレビは27日までに今年放送の「24時間テレビ48」の寄付金総額が歴代暫定2位の19億5915万23円であったことを明かした。最終確定は26年7月予定としている。内訳は24時間テレビ一般募金が10億3844万8504円、マラソン子ども支援募金が7億9186万1759円、能登復興支援募金が7314万9123円、パラスポーツ応援募金が3929万637円とした。寄付金は全て子どもや福祉支援、環境保護活動支援、自然災害復興支援、パラスポーツ支援のために使