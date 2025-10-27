【モデルプレス＝2025/10/27】タレントの平愛梨が10月26日、自身のInstagramを更新。4人の息子たちの日常ショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】サッカー日本代表の40歳妻「4兄弟が可愛すぎる」色違いコーデの子供たち公開◆平愛梨、息子4人の仲良しショット公開平は「雨の日の日曜日」とつづり、色違いのお揃いディズニーキャラクターのスウェットを着た息子たちの写真を投稿。長男から四男までが仲良く並んで同じソファに