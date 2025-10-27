【モデルプレス＝2025/10/27】映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（10月31日公開）で主演を務める女優の吉永小百合と共演するのんが10月27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りにて行われた「第38回東京国際映画祭（TIFF）」オープニングイベントのレッドカーペットに登場した。【写真】のん、ベアトップドレス姿で美デコルテ全開◆吉永小百合＆のん、レッドカーペット登場吉永は同作のモデルとなっ