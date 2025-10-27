突然、彼氏の自分に対する不満が爆発したりしないよう、恋人の本音は常に把握しておきたいもの。とはいえ、不満を教えてほしいとお願いしても遠慮が勝って簡単に話してくれるものではないでしょう。そこで今回は、20代から30代の独身男性319名に行ったアンケートを参考に「彼氏が『言いづらいから、我慢しとこ…』と溜めていた自分への不満をうまいこと聞き出すセリフ」をご紹介します。【１】「私、もっと成長したいの」とダメ出