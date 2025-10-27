阪神は２７日、岩貞祐太投手が病院を受診して「左肩の打撲」と診断されたと発表した。この日の全体練習は不参加となる。岩貞は前日２６日の日本シリーズ第２戦（ペイペイドーム）に、先発のデュプランティエの後を受けて２回途中から２番手で登板。３回２死一、二塁の場面で柳町の打球が左肩付近に直撃し、負傷降板していた。