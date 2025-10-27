日本相撲協会は２７日、大相撲九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）の新番付を発表した。新関脇昇進を果たした安青錦（安治川）が、師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）とともに部屋宿舎がある福岡・久留米市内で会見した。番付表のさらに大きくなった自身のしこ名をみつめ「うれしいが最も大きい文字があるので、目指していく」と語った。年６場所制となった１９５８年以降で元大関・小錦の１４場所を上回る最速と