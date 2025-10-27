◆秋季近畿地区大会▽準々決勝智弁学園６×―５東洋大姫路＝継続試合＝（２７日・さとやくスタジアム）来春センバツ出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は準々決勝が行われ、智弁学園（奈良１位）が東洋大姫路（兵庫３位）との継続試合にサヨナラ勝ち。４強入りで、来春センバツ出場を当確とした。試合は２５日に実施も、智弁学園が４点リードの５回裏を終えた時点で雨天のため継続試合となっていた。６回から再開