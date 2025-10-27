２３日、男子スピードの決勝に臨む日本の大政涼（左）と藤野柊斗。大政が優勝、藤野は２位となった。（眉山＝新華社配信／翁光建）【新華社眉山10月27日】中国四川省眉山市の国際クライミングセンターで開かれていた2025年「一帯一路」インターナショナルスピードマスター（眉山）が25日、3日間の日程を終え閉幕した。同大会は国際スポーツクライミング連盟（IFSC）が承認し、中国登山協会（CMA）の主催で18年に初めて開催された