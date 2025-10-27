中日は27日、津田啓史内野手（22）、土生翔太投手（24）、山浅龍之介捕手（21）の3選手と来季の契約を結ばないことを発表した。3選手には育成選手として再契約を打診した。津田は三菱重工Eastから23年ドラフト2位で入団も、俊足強打の即戦力内野手として期待されたが右肩のケガなどもあり1軍出場は今年の5試合のみ。出場5試合で3打数無安打だった。土生も23年ドラフト5位で独立リーグのBCリーグ・茨城から入団したものの、1