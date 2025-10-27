＜第38回東京国際映画祭レッドカーペット・オープニングセレモニー＞◇27日◇東京ミッドタウン日比谷、東京宝塚劇場東京国際映画祭が開幕し、レッドカーペットに、国内外を代表する映画人が集った。今年のオープニング作品は、吉永小百合（80）の主演映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」（阪本順治監督、31日公開）。センターピース作品は、倍賞千恵子（84）木村拓哉（52）が出演の「TOKYOタクシー」（11月21日公開）。吉永と