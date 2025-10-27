新潟空港を拠点とする航空会社トキエアは10月26日、中部国際空港(愛知県)と札幌丘珠空港(北海道)を結ぶ便を新たに就航しました。丘珠空港と名古屋を結ぶ便は所要時間が約2時間半、運航は週4回で1日1往復します。新潟空港以外を結ぶ便は初めてです。トキエアは佐渡便の就航も目指していて、9月に佐渡空港での調査飛行を行っています。