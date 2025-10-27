10月24日、燕市の段ボール箱製造工場で発生した死亡事故について、燕署は27日、死亡した男性の死因は低酸素脳症と判明したと発表しました。死亡したのは従業員の男性（40）です。警察などによりますと24日午前8時前、燕市新興野にあるセッツカートン新潟工場で従業員の男性(40)が製造機械の点検中、可動フレーム部分に頭部を挟まれました。男性は事故当時、他の従業員と点検作業中でした。ヘルメットは装着して