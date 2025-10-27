私はサキ。このたび夫タカシの転勤が決まりました。子どもたち2人もまだ幼いので家族で一緒についていくことになり、引っ越しの準備をしています。夫は優しくて真面目で律儀な人。現在の職場の最終日には、たくさんの贈り物や手紙をいただいて帰ってきました。しかしそのなかに女性からの個人的なメッセージを発見して、私は固まってしまいます。贈り物のタオルハンカチに添えられた手紙には、「好きでした」の告白とともに、個人