¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Ø¥Ö¥ó¤ÈÏÃ¤¹¤³¤È¤ËNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ï28Æü¡¢Âè5½µ¡Ö¥ï¥¿¥·¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¥Þ¥Ä¥¨¡¢¥â¡¢¥Ø¥Ö¥ó¡£¡×¤ÎÂè22²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é±Ñ¸ì¶µ»Õ¥ì¥Õ¥«¥À¡¦¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤¬¾¾¹¾¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡£Âç¶½Ê³¤Î´Ñ½°¤ÎÃæ¡¢ÃÎ»ö¤Î¹¾Æ£¡Êº´Ìî»ËÏº¡Ë¤äÄÌÌõ¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¤¬½Ð·Þ¤¨¤ë¡£ÃÎ»ö¤é¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ°ÜÆ°¤¹¤ë¥Ø¥Ö¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿ÆüËÜ¤Ë¶½Ì£ÄÅ¡¹¡£¶Ó¿¥¤ÎÏÃ¤âÊ¹¤«