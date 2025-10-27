テレビ大阪『発見!!食遺産』（毎週日曜後0：29）発の「こだわりおせち」が、26日に発売された。200個限定となる。【写真】『発見!!食遺産』こだわりおせちの中身『発見!!食遺産』は、石田靖とゲストが、その土地の知られざるおいしい旬の食材を探すロケ・バラエティー。地元の人に聞き込み“後世に残したい味＝食遺産”を見つけ、番組オリジナルのキッチン屋台でその食遺産のレシピ動画を撮影し、紹介していく。■『発見!!食