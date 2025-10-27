長野県中野市で２０２３年５月、住民や警察官計４人が殺害された事件で、殺人罪などに問われた青木政憲被告（３４）の弁護人が２７日、求刑通り死刑とした１審・長野地裁の裁判員裁判判決を不服として東京高裁に控訴した。弁護人は控訴理由を「死刑判決に不服があり、被告に心神耗弱があったことを理由に控訴した」としている。弁護人によると、判決直後、青木被告は「控訴したくない」などと述べていたが、弁護人が説得し、青