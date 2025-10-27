京町家の一つ「秦家住宅」（京都市登録有形文化財）で、年中行事や住む人の暮らしを記録するドキュメンタリー映画の撮影が進んでいる。京町家で営まれてきた四季折々の暮らしぶりは、京都の生活文化を代表するものだ。その様子を後世に伝えるため、昨年から撮影がスタート。映画は２０２７年に完成する予定だ。（京都総局夏井崇裕）秦家は京都市下京区にある祇園祭の山鉾（やまほこ）町の一つ・太子山町で、江戸時代から約３