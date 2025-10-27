地震学者らでつくる「地震予知連絡会（予知連）」は、名称など組織のあり方を見直す方針を固めた。１９６９年の設立当時は地震予知ができる前提で研究や観測を進めていたが、その後、政府は「現在の科学では困難」と立場を変えたため、活動内容も含めて名称との隔たりを解消する方向で検討する。１１月から協議を開始し、来年度中に結論を出す。予知連は国土地理院に事務局を置き、地震学者のほか、気象庁や海上保安庁の職員ら