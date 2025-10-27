27日午前、東京・港区にあるJRの駅の近くの工事現場で不発弾のようなものが見つかりましたが、その後撤去されました。【映像】事件現場の様子午前10時すぎ、山手線の「高輪ゲートウェイ」駅近くの工事現場で「不発弾らしきものが出てきた」と110番通報がありました。警視庁などによりますと、作業員が重機でトンネルを掘る作業をしていたところ、地中から長さ約50cm、幅30cmの不発弾のようなものが見つかったということです