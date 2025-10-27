日本テレビは２６日、都内の同局で定例社長会見を行い、２３日に元ＴＯＫＩＯの国分太一側が開いた会見や主張に対し、同局が強く抗議、反論したことについて、福田博之社長が「大変戸惑っております」とし、問題に対する同局の対応が「代理人がおっしゃるような、誘導的尋問やだまし討ち、そういった表現には全く当たらない」、「適正なものだったと考えております」と主張した。同局は６月２０日に福田社長が緊急記者会見を開