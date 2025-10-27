■MLBワールドシリーズ第3戦前日練習（日本時間27日ドジャー・スタジアム）【一覧】大谷翔平らドジャースが2年連続世界一へ、MLBプレーオフ日程＆結果ドジャース・大谷翔平（31）は翌日のワールドシリーズ第3戦を前に久しぶりの本拠地で汗を流した。第4戦の先発が明言されている大谷はブルペンに入り、スプリット、スイーパー、カーブ、スライダーなどほぼ全球種を投げ、29球の熱の入った投球で調整した。ブルージェイズ戦の登